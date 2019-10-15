Для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности

Для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности
Исследователи петербуржцев и выяснили, что для них важнее - душа или внешность. Фото: pixabay

Исследователи социальной сети «Фотострана» опросили более тысячи петербуржцев и выяснили, что для них важнее — душа или внешность.

Результаты исследования показали, что 61% опрошенных жителей Петербурга считают, что в человеке важнее душа, а не внешность. Отмечается, что эта группа респондентов верит в русскую поговорку «Встречают по одежке, а провожают по уму».

Один из участников опроса считает, что красота человека с годами увядает, в то время как внутренний мир становится только интереснее.

Еще 32% респондентов высказались за важность внешности в первую очередь. Некоторые считают, что внешний вид является отражением нашей души.

«Конечно, здорово, если человек добрый и хороший, но кто разглядит богатый внутренний мир, если за внешним своим миром человек не ухаживает?», — прокомментировала свой ответ петербурженка.

Оставшиеся 7% опрошенных не определились с ответом.

Ранее GazetaSPb сообщала, что четверть петербуржцев предпочтут внешность характеру.

внешность душа исследование опрос петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Виторган объяснил откуда анкета с его фотографиями на сайте снакомств
Для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности
Петербургский руфер чуть не погиб, взбираясь на шпиль
За оплату проезда фальшивыми купюрами задержаны два парня
На ЗСД начали работать камеры, фиксирующие превышение скорости
Глава избиркома Петербурга заявил, что не собирается уходить в отставку
Дмитрий Медведев отчитал регионы за манипуляции со статистикой
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли