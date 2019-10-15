Для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности

Исследователи социальной сети «Фотострана» опросили более тысячи петербуржцев и выяснили, что для них важнее — душа или внешность.
Результаты исследования показали, что 61% опрошенных жителей Петербурга считают, что в человеке важнее душа, а не внешность. Отмечается, что эта группа респондентов верит в русскую поговорку «Встречают по одежке, а провожают по уму».
Один из участников опроса считает, что красота человека с годами увядает, в то время как внутренний мир становится только интереснее.
Еще 32% респондентов высказались за важность внешности в первую очередь. Некоторые считают, что внешний вид является отражением нашей души.
«Конечно, здорово, если человек добрый и хороший, но кто разглядит богатый внутренний мир, если за внешним своим миром человек не ухаживает?», — прокомментировала свой ответ петербурженка.
Оставшиеся 7% опрошенных не определились с ответом.
Ранее GazetaSPb сообщала, что четверть петербуржцев предпочтут внешность характеру.