Комитет по благоустройству будет докладывать о загрязнениях в ГАТИ

За вынесение грязи со стройплощадок начнут штрафовать. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

За вынесение грязи со стройплощадок начнут штрафовать. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Петербурге усилят контроль за вынесением грязи со стройплощадок и промышленных объектов. О нарушения комитет по благоустройству начнет докладывать в Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).

И.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин и глава ГАТИ Олег Зотов подписали соглашение о взаимодействии при выявлении фактов загрязнения городской территории.

В рамках соглашения комитет при выявление выноса грязи будет направлять информацию в ГАТИ. После чего сотрудники инспекции проведут проверку.

«Кроме этого, предусмотрены и совместные объезды территорий Санкт-Петербурга специалистами ГАТИ и Комитета по благоустройству», — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Штраф за вынес грязи с промышленных и строительных объектов составляет от 100 до 250 тыс. рублей.

В августе комитет и ГАТИ провели совместные проверки во всех района Петербурга. По итогам возбуждено 91 дело об административных правонарушениях и вынесено штрафов на 3 млн 310 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ проверила содержание парковок в Петербурге.