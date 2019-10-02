ГАТИ проверила содержание парковок в районах Петербурга

Инспекторы выбрали случайные стоянки, которые проверили на соблюдение правил.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники инспекции отправились в Калининский, Выборгский и Приморский районы, где проверили состояние парковок. Сразу на 26 из них нашли нарушения и только 14 содержатся нормально. Чиновникам пришлось оштрафовать владельцев стоянок – один из арендаторов земельного участка на улице Есенина выплатит 100 тысяч рублей, остальные лишатся 30 тысяч рублей. Им предстоит устранить все нарушения – некоторые предприниматели уже прислушались к претензиям.

В ГАТИ пообещали проводить такие проверки и дальше – в следующий раз они отправятся в другие районы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Приморском районе мужчина грозит расправой из-за сноса нелегального автосервиса. Чиновники рассказали, что расстроенный бизнесмен вел себя агрессивно, встречая их на пороге.