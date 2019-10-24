Открытие магазина в доме Овсянникова приостановили

Жители дома № 2/9 по Херсонской улице, где располагается дом купца Овсянникова, и собственники подвального помещения обсудили в администрации Центрального района наболевшие вопросы. Фото: gov.spb.ru

Жители дома № 2/9 по Херсонской улице, где располагается дом купца Овсянникова, и собственники подвального помещения обсудили в администрации Центрального района наболевшие вопросы. Фото: gov.spb.ru

Открытие магазина в подвале дома купца Овсянникова на Херсонской улице, 2/9, приостановили до проведения независимой экспертизы.

Жители дома № 2/9 по Херсонской улице, где располагается дом купца Овсянникова, и собственники подвального помещения обсудили в администрации Центрального района наболевшие вопросы.

В частности, обсудили вопросы, касающиеся законности проекта по перепланировке, качества работ по исправлению ранее выявленных нарушений, устранения трещин на фасаде дома и в квартирах. Также был затронут вопрос об открытии магазина. Однако самый главный вопрос – это безопасность проживания в доме.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе администрации правительства Петербурга, еще нет экспертного заключения о том, что в доме существует аварийная ситуация. Нет также судебного ограничения на ведение хозяйственных работ или открытие самого магазина.

Ранее активисты и муниципальные депутаты 14 октября провели сход у здания Смольного. Они выступают против открытия магазина в доме купца Овсянникова на Херсонской улице 2/9.

От правительства участники схода потребовали прекратить работы по перепланировке и вскрытию несущих конструкций в подвальном помещении здания. Как утверждают активисты, работы проводятся незаконно и угрожают безопасности жильцов. Стены дома покрылись трещинами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновники отреагировали на сход против открытия магазина в доме Овсянникова.