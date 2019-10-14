Чиновники отреагировали на сход против открытия магазина в доме Овсянникова

Активисты и муниципальные депутаты 14 октября провели сход у здания Смольного. Они выступают против открытия магазина в доме купца Овсянникова на Херсонской улице 2/9.

От правительства участники схода потребовали прекратить работы по перепланировке и вскрытию несущих конструкций в подвальном помещении здания. Как утверждают активисты, работы проводятся незаконно и угрожают безопасности жильцов. Стены дома покрылись трещинами.

В бедах участники схода обвиняют ООО «Эстейт СПб» и ООО «Агроторг».

Сход привлек внимание главы администрации Центрального района Максима Мейксина. Чиновник прокомментировал пост активистов в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация вышла в суд на устранение незаконной перепланировки. Решение может принять только суд», — написал он с личной страницы.

Решать этот вопрос Мейксин посоветовал за столом с документами. Защитников дома он обвинил в попытках пропиариться пикетом.

Напомним, что решением суда на производство работ в помещении временно наложен запрет. Следующее заседание назначено на 18 октября.

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