Кремлю не до преемников Путина

Кремлю не до преемников Путина
Дмитрий Песков. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Президентский срок только начался, идет напряженная работа, поэтому ни у кого и мыслей нет о преемниках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков поделился, что в Кремле идет напряженная работа, а страна переживает начальную стадию президентского цикла, поэтому о новых выборах сейчас никто не задумывается, сообщает РИА Новости.

Также на вопрос об отношении президента к предельному возрасту, «идеальному» для ухода ухода в отставку, Песков подчеркнул, что работа президента России регулируется законами, прописанными в конституции.

Также политик добавил, что взгляды российского лидера базируются на конституции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Дональд Трамп отменил санкции против Турции.

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