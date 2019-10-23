Дональд Трамп отменил санкции против Турции

Трамп также отметил, что американские войска остались в районах с источниками нефти, которые намерены защищать. Фото: https://pixabay.com/

Трамп также отметил, что американские войска остались в районах с источниками нефти, которые намерены защищать. Фото: https://pixabay.com/

Президент Соединенных Штатов Америки отдал поручение о снятии всех санкций в отношении Турции, которые были введены из-за военной операции Анкары на севере Сирии.

В специальном обращении, с которым Дональд Трамп выступил в среду, 23 октября. Президент озвучил, что в случае непредвиденных ситуаций, которые не порадуют США, санкции могут вновь вступить в силу. Среди них — значительное повышение пошлин на товары, импортируемые в Соединенные Штаты из Турции, включая сталь.

Трамп также добавил, что пятидневное перемирие, которое позволило курдам покинуть турецкую границу и остаться в живых, является заслугой исключительно США.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция приостановила проведение военной операции «Источник мира» в северной части Сирии, на границе с Турцией.