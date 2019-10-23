Турция объявила о приостановке военной операции на севере Сирии

В МИД Турции заявили, что турецкая операция «Источник мира» на турецко-сирийской границе приостановлена. Накануне Россия и Турция договорились о решении ситуации в САР.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости, отметил, что операция считается приостановленной, а не завершенной. Он добавил, что курдам могут дать отпор «в случае необходимости».

Министр иностранных дел пояснил, что армия остается на поле для зачистки схронов и мин-ловушек. По его словам, там остается еще много работы.

В Минобороны Турции заявили, что у страны нет намерений запускать новую операцию в Сирии по причине принятия меморандума о взаимопонимании с Москвой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Эрдоган нашли решение по ситуации в Сирии по итогам переговоров.