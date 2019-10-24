У «Международной» разрослась полузаконная торговля

У станции метро «Международная» в Купчино с начала осени увеличилось количество ларьков и единичных торговцев. Часть из них работает незаконно или на полузаконных основаниях.

У вестибюля и торгового комплекса «Международный» через дорогу от него продают овощи, грибы, носки, стереонаушники и пахучую рыбу.

«Уберите ларьки, особенно с рыбой… провоняла вся площадь…», — сетуют местные жители в соцсетях.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Администрации Фрунзенского района, рейды по незаконной торговле проходят регулярно, а все обращения жителей по данному вопросу тщательно проверяются. Однако торговцы находят лазейки. Некоторые из них даже могут подтвердить право занимать землю документами.

«Есть торговый центр. Торговому центру по документам принадлежит метр земли. Соответственно этот метр земли сдается продавцам, владельцам палаток и киосков. Владельцы устанавливают свои палатки и естественно за этот метр вылезают. Получается, метр — законной торговли, полметра — незаконной», — привели пример в администрации.

Представители района подчеркнули, что продавцы не идут на откровенные нарушения. Владельцы торговых точек используют медлительность горизонтального взаимодействия. Нередко, как это бывает с арбузными палатками, ларьки появляются на несколько дней и исчезают, когда товар распродан. Ситуацию во Фрунзенском районе усугубляет близость Софийской овощебазы.

Еще один вид незаконный торговли — бабушки, продающие овощи, цветы и носки. Таких у станции «Международной» можно наблюдать почти круглый год. Однако, бороться с ними местные власти не спешат из практичных и общечеловеческих соображений. Во-первых, есть куда более серьезные проблемы. Во-вторых, люди идут торговать на улицу не от хорошей жизни.

«Бабушки — это почти всегда незаконная торговля. Но бороться с бабушками дело неблагородное. У нас есть некоторые проекты решения вопросов. В том числе, возвращение к концепции социальных рынков, где человек может за небольшую арендную плату получить торговое место. Но все эти проблемы должны решаться на городском уровне, потому что мы не можем ввести инновации на территории одного района», — подчеркнули в Администрации Фрунзенского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном и Адмиралтейском районах прошел рейд по незаконной торговле.