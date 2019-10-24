Дочь Анастасии Заворотнюк снова появилась

Дочь Анастасии Заворотнюк снова появилась
Снимки не дополнены никаким сообщением. Фото: Instagram

Девушка сделала пару новых публикаций на своей страничке в Instagram: фотографии без подписей.

Анна ЗАворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологией, снова появилась в сети. Пользователи instagram недоумевали, куда пропала Анна после своего последнего «семейного» поста, сделанного 11 октября. И вот, девушка сделала новые публикации.

На первом снимке Анна одета в кремовую блузу и клетчатый пиджак с обилием пуговиц, она смотри в камеру, на ее лицо падают солнечные лучи. На втором кадре девушка изображена в ярком красном платье на московской улице, весь акцент сделан на ее наряд. Обе фотографии выложены без каких-либо подписей.

Пользователи разразились комплиментами под фото

Общественность предполагает, что фотографии сделаны и опубликованы к открытию шоурума, в котором будет представлена авторская линия одежды от Анны Заворотнюк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Макгрегор поделился датой следующего боя.

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