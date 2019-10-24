Макгрегор поделился датой следующего поединка

Макгрегор поделился датой следующего поединка
Макгрегор вновь сразится с соперником в Лас-Вегасе. Фото: Pixabay

Новый бой ирландского бойца смешанных единоборств Конона Макгрегора пройдет 18 января в США, в Лас-Вегасе.

На сегодняшней пресс-конференции в Москве знаменитый боец рассказал, что новый поединок с его участием состоится 18 января 2020 года, но не раскрыл своего соперника.

По словам Макгрегора, если он назовет имя будущего оппонента, то UFC обязательно изменит его кандидатуру.

Последний бой, в котором сражался Конон Макгрегор, прошел 6 октября прошлого года. Это было в Лас-Вегасе, и тогда Конон проиграл Хабибу Нурмагомедову в битве за звание чемпиона UFC в легком весе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в петербургский городской суд приезжала группа разминирования из-за гранаты.

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