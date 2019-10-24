Александр Беглов заявил, что Петербург готов к зимовке

К 15 ноября завершатся вся работы. Фото: Pixabay

К 15 ноября завершатся вся работы. Фото: Pixabay

Подготовительные работы перед новым отопительным сезоном завершатся 15 ноября.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что город полностью готов к отопительному сезону.

Александр Беглов рассказал, что за летний сезон подготовили 23,5 тысяч жилых зданий, из них больше тысячи учреждений для детей, 917 медицинских учреждений, 1 тысячу 300 школ и других образовательных учреждений.

Кроме того, эксперты провели проверку 15 теплосетей, 674 котельни и больше 65 тысяч километров инженерных сетей.

По словам губернатора, после проведенных работ готовность петербургских объектов ЖКХ «составляет 100%».

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