Водоканалу запретили рыть котлован на Народной

Совсем недавно там уложили свежий асфальт, поэтому проводить работы запретили.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГАТИ. Котлован должен был появиться недалеко от дома номер 87. ГУП «Водоканал СПб» обещал провести работы в период с 15 ноября 2019 года по 15 июля 2020 года. Инспекция отказала в выдаче ордера на проведение работ, так как совсем недавно на Народной улице уложили новый асфальт по заказу ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Как будет дальше развиваться эта история – остается только догадываться.

Напоминаем, что на Туристкой улице такой проблемы не возникло – там уже засыпали котлован на месте, где произошла коммунальная авария совсем недавно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с петербургского «Водоканала» пытаются взыскать 7,7 млрд. Иск ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» был зарегистрирован в базе арбитража 15 октября. Предприятие пытается взыскать с ООО «Развития и инвестиции» 2 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.