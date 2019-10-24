Петербуржцев предупредили о северном сиянии

Наблюдать невероятно красивое небо можно будет в ночь на пятницу.

Уникальное природное явление будет озарять небо с девяти вечера до трех часов ночи 24 октября. Специалисты считают, что на территории Санкт-Петербурга северное сияние будет видно не так хорошо, как за пределами города. Дело в том, что может помешать уличное освещение. Также эксперты предупреждают, что люди могут услышать странные шумы – это нормально, так что переживать не о чем, пишет Neva.Today.

Напоминаем, что в прошлый раз северное сияние петербуржцы могли увидеть восьмого октября. За ним также наблюдали жители Ленинградской области. Многие делились прекрасными кадрами, так что сегодня, кажется, история повторится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Никольском жители заметили нечто похожее на северное сияние. Желтые точки виднелись ближе к горизонту над верхушками деревьев. Со слов подписчиков, явление вполне могло быть северным сиянием.