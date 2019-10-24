Судебное следствие по делу о теракте в Петербурге завершили

Судебное следствие по делу о теракте в Петербурге завершили
Теракт случился 3 апреля 2017 года. Фото: https://pixabay.com

Прения начнутся уже совсем скоро – в начале следующей недели.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Прения состоятся уже 28 числа в 11 часов утра в Ленинградском окружном военном суде.

Напоминаем, что теракт произошел третьего апреля 2017 года. В инциденте обвиняют смертника Акбарджона Джалилова – есть мнение, что он состоял в запрещенной террористической организации. Самодельное взрывное устройство сработало на станции метро Технологический институт. Всего погибли 15 человек, еще 67 получили травмы разной степени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов с начала года. В ходе международного заседания руководителей спецслужб, сотрудников безопасности и правоохранителей он рассказал, что все теракты были остановлены на стадии подготовки. Совещание состоялось в Сочи.

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