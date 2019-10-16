Глава ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов с начала года

Глава ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов с начала года
Директор ФСБ Александр Бортников. Фото: nac.gov.ru

На территории России в настоящем году предотвратили 39 терактов. Такое заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников.

В ходе международного заседания руководителей спецслужб, сотрудников безопасности и правоохранителей он рассказал, что все теракты были остановлены на стадии подготовки. Совещание состоялось в Сочи.

Как сообщает ТАСС, Бортников также отметил, что в 2019 году в разных регионах страны удалось ликвидировали 49 террористических ячеек.

Ранее в GazetaSPb сообщали о числе погибших в результате терактов. Речь идет о пострадавших во всем мире. Ранения получили более 11 тысяч жителей.

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