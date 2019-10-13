В Совбезе назвали число жертв терактов в этом году

В Совбезе назвали число жертв терактов в этом году
От действий экстремистов погибли 9 тысяч человек. Фото: nac.gov.ru

Стало известно, сколько людей погибло из-за терактов во всем мире в этом году.

От действий экстремистов погибли 9 тысяч человек, ранения получили более 11 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков.

«В этом году в результате только 2 тысяч наиболее крупных терактов погибли более 9 тысяч и получили ранения свыше 11 тысяч человек», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он отметил, что центрам террористической активности относятся Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на территории России не снижается количество пресеченных терактов. Было предотвращено 17 попыток теракта с начала 2019 года.Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что опасность создания очагов возможного террора в регионах страны по -прежнему сохраняется, что подтверждает не сниженным числом предотвращенных терактов.

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