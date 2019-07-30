С начала года в России предотвратили 17 терактов

На территории России не снижается количество пресеченных терактов. Было предотвращено 17 попыток теракта с начала 2019 года.
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что опасность создания очагов возможного террора в регионах страны по прежнему сохраняется, что подтверждает не сниженным числом предотвращенных терактов.
Буксман также добавил, что в настоящее время террористы настроены на изобретение «спящих» ячеек. Новых членов они находят в интернете. Правоохранительные ведомства и прокуроры должны сосредоточить внимание именно на таких террористах.
Безопасностью объектов на Чемпионате Европы по футболу в 2020 году также займутся правоохранительные органы и прокуроры.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о предложении Трампа, которые предлагает назвать антифашистов террористами.