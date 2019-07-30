С начала года в России предотвратили 17 терактов

В настоящее время террористы настроены на изобретение «спящих» ячеек. Новых членов они находят в интернете. Фото: Pixabay

В настоящее время террористы настроены на изобретение «спящих» ячеек. Новых членов они находят в интернете. Фото: Pixabay

На территории России не снижается количество пресеченных терактов. Было предотвращено 17 попыток теракта с начала 2019 года.

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что опасность создания очагов возможного террора в регионах страны по прежнему сохраняется, что подтверждает не сниженным числом предотвращенных терактов.

Буксман также добавил, что в настоящее время террористы настроены на изобретение «спящих» ячеек. Новых членов они находят в интернете. Правоохранительные ведомства и прокуроры должны сосредоточить внимание именно на таких террористах.

Безопасностью объектов на Чемпионате Европы по футболу в 2020 году также займутся правоохранительные органы и прокуроры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о предложении Трампа, которые предлагает назвать антифашистов террористами.