Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер

Корпорация засекретила данные о новой разработке и не дает никаких комментариев о своем изобретении.

Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.

В докладе рассказывалось, что новый квантовый процессор совершил сложнейшие вычисления всего за 3 минуты и 20 секунд, в то время как современный супермощные компьютеры Summit от IBM справятся с таким объемом работы только за 10 тысяч лет.

Представители Google подчеркнули, что пока рано думать о коммерческом применении разработки, а для выполнения практических задач квантовым компьютерам нужны еще годы доработок.

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