Появилось видео переброски российских полицейских в Сирию

Полицейские будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы. Фото: zvezdanews Instagram

Полицейские будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы. Фото: zvezdanews Instagram

В Сети появилось видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России. Запись опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видна посадка российского транспортного самолета Ил-76 ВКС, после чего из воздушного судна выходит личный состав. На ролике также видно, что в самолете находится бронеавтомобиль.

Как сообщило Минобороны, в Арабскую Республику переброшено 300 сотрудников военной полиции из Чечни. Им предстоит выполнить спецзадачи на сирийско-турецкой границе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о переговорах Путина и Эрдогана. В результате собрания было принято решение по ситуации в Сирии.