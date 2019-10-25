27 животных Ленинградского зоопарка отправятся в Польшу

В рамках обмена животными Вроцлавский зоопарк примет двух веслоногих Фэи, двадцать шлемоносных василисков и пять зайцев-беляков из Петербурга.

В пятницу, 25 октября, состояние зверей Ленинградского зоопарка и прилагающуюся к ним документацию проверили на ветеринарном контроле в аэропорту Пулково. Убедившись, что животные здоровы и в бумагах нет нарушений, жителей местного зоопарка отправят в Польшу.

Веслоногих Фэи, — вид веслоногих лягушек, — шлемоносных василисков и зайцев-беляков примет Вроцлавский зоопарк. В Северную столицу, в рамках обмена животными, польский зоопарк отправит трехпоясного броненосца. Животное вскоре прибудет в Санкт-Петербург, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.