27 животных Ленинградского зоопарка отправятся в Польшу

27 животных Ленинградского зоопарка отправятся в Польшу
Так выглядят шлемоносные василиски. Фото: Россельхознадзор

В рамках обмена животными Вроцлавский зоопарк примет двух веслоногих Фэи, двадцать шлемоносных василисков и пять зайцев-беляков из Петербурга.

В пятницу, 25 октября, состояние зверей Ленинградского зоопарка и прилагающуюся к ним документацию проверили на ветеринарном контроле в аэропорту Пулково. Убедившись, что животные здоровы и в бумагах нет нарушений, жителей местного зоопарка отправят в Польшу.
Веслоногих Фэи, — вид веслоногих лягушек, — шлемоносных василисков и зайцев-беляков примет Вроцлавский зоопарк. В Северную столицу, в рамках обмена животными, польский зоопарк отправит трехпоясного броненосца. Животное вскоре прибудет в Санкт-Петербург, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для многодетных семей изменились правила бесплатного посещения Ленинградского зоопарка.
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