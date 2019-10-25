Фонд капремонта сосчитал дома Петербурга по типам

Жилой фонд Петербурга включает 22 тыс. 401 здание. О количестве многоквартирых домов отчитался Фонд капитального ремонта.

Организация представила таблицу о составе жилого фонда. В ней здания разделены на десять типов. В отдельной графе указано наличие или отсутствие лифта.

Наибольшее число домов относятся к дореволюционным постройкам. Из них 3 тыс. 53 здания прошли капитальный ремонт. Оставшиеся 3 тыс. 331 — пока нет.

Помимо этого, в городе более 2,5 тыс. «хрущевок», 2 тыс. панельных зданий типа «Новое строительство», возведенных после 1980 года, и 2,7 тыс. кирпичных «хрущевок» 1957-1970 года.

Фонд также подсчитал число деревянных, «сталинских», «немецких», кирпичных и панельных домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%. В неё входит 2,6 тыс. объектов. Общая стоимость работ составляет около 9 млрд рублей.