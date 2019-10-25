Грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего жителя Тихвина

Грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего жителя Тихвина
Под Тихвином поезд сбил местного жителя. Фото: pixabay

Погибший под колесами товарняка мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте.

Все произошло в районе 200 км станции Тихвин в Ленобласти днем 24 октября. Грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба транспортной полиции. Погибший переходил ж/д пути в неположенном месте, тем самым нарушив правила безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смерти жителя Тихвинского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 15-летнюю девочку сбил электропоезд. Трагический инцидент произошел в Гатчинском районе. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

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Грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего жителя Тихвина
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