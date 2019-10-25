Задержанному в Пулково американцу грозит до 40 лет тюрьмы в США

В петербургском аэропорту задержали гражданина Америки, который был объявлен в международный розыск за сбыт наркотических веществ.

50-летний мужчина может оказаться за решеткой в Соединенных Штатах на срок до сорока лет. О задержании в Пулково по американскому ордеру стало известно в пятницу, 25 октября. Тэрад Алет, разыскиваемый на родине, отправится в Америку.

Гражданина США подозревают в распространении крупных партий наркотиков, что может обернуться для него внушительным тюремным сроком, ему грозит до сорока лет заключения.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на въезде в Пулково образовалась пробка из-за профилактического рейда полиции города «Нелегальное такси». Сотрудники правоохранительных органов проверяли водителей службы такси, чем вызвали недовольство опаздывающих на рейсы петербуржцев и гостей города.