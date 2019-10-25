Беглова наградили Орденом Дружбы Южной Осетии

Беглова наградили Орденом Дружбы Южной Осетии
Дни культуры Осетии, проходящие 23-24 октября, посвящены 270-летию первого посольства Осетии в Санкт-Петербург ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с главой республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.

Встреча состоялась в четверг, 24 октября. Президент Республики лично наградил градоначальника Санкт-Петербурга Орденом Дружбы. Вручение состоялось в Эрмитажном театре и было приурочено к Дню культуры Осетии, проходящему там же. Кроме того, Александр Беглов и Анатолий Бибилов обсудили возможности дальнейшего сотрудничества Санкт-Петербурга и Южной Осетии.

Помимо развития молодежного и культурного взаимодействия, город и республика планируют сотрудничать в сфере туризма и медицины.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что Петербург полностью готов к зимовке уже сейчас. Подготовительные работы к зимнему отопительному сезону полностью завершатся 15 ноября, заявил губернатор Северной столицы.

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