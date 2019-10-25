Житель Кингисеппа месяц крал болты с ЖД-станции на металлолом

Транспортная полиция раскрыла кражу на станции Кингисепп в Ленинградской области. Местный житель, по версии следствия, месяц воровал подкладки и закладные болты.

«С целью наживы, похищенное он сдавал в пункт приема металла», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

За месяц мужчина похитил более тонны металла. Ущерб о его действий составил более 8 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался 28-летний работник строительной организации. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине выдано обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору обокрали 87-летнюю пенсионерку. Неизвестные женщины похитили из её квартиры на проспекте Героев 250 тыс. рублей.