Три женщины в Сосновом Бору обокрали пенсионерку на 250 тысяч

Три женщины в Сосновом Бору обокрали пенсионерку на 250 тысяч
Полицией возбуждено уголовное дело по по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фото: https://pixabay.com/

Полицейские разыскивают злоумышленниц, своровавших у пожилой женщины средства на сумму 250 тысяч рублей.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Преступницы выбрали своей жертвой 87-летнюю пенсионерку, проживающую в одном из домов по проспекту Героев в городе Сосновый Бор. Мошенницы под неизвестным предлогом зашли в квартиру к женщине, а после того, как они покинули помещение, пенсионерка обнаружила пропажу 250 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивает преступников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержанных в Петербурге мошенниках, которые предлагали пожилым людям приобрести фильтры для воды якобы со скидкой, на самом деле завышая цену в несколько раз.

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