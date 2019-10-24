В Петербурге поймали мошенников с фильтрами для воды, наживающихся на пенсионерах

Пять человек арестовали, троих пока что отпустили. Фото: Pixabay

Пять человек арестовали, троих пока что отпустили. Фото: Pixabay

Они предлагали пожилым людям купить товары якобы по льготной системе скидок от государства.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В мошенничестве подозревается восемь человек, которые на своей схеме смогли заработать более миллиона рублей. Они ходили к пенсионерам и предлагали приобрести фильтры для воды с «хорошей» скидкой.

При это так называемая льготная цена в несколько раз превышала рыночную стоимость. Также мошенники уверяли, что установка фильтров обязательна. Доверчивые пенсионеры часто соглашались на сделку, так как их удавалось ввести в заблуждение громкими словами.

Сейчас трое человек заключены под стражу, остальных находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники нашли новый способ кражи денег у клиентов банков через телефон.