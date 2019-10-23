Мошенники нашли новый способ кражи денег у клиентов банков через телефон

Мошенники начали использовать новый способ вывода денежных средств у клиентов банков. Система работает через установку программы удаленного доступа на мобильный телефон.

Со слов гендиректора и основателя компании Group-IB Илья Сачков, сообщают «РИА Новости», злоумышленники убеждают клиентов банков установить на гаджет, программу удаленного доступа, после чего получают доступ к деньгам.

Сачков добавил, что преступная схема ежемесячно «выносит» из банков 6-10 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что банки могут начать проверять россиян по номеру телефона. Сотрудники будут самостоятельно проверять номера клиентов. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в следующем месяце.