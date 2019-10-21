В России предлагают обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

Российское правительство планирует обязать банки самостоятельно проверять достоверность номеров телефонов клиентов, сообщает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, которые приводят «Известия», соответствующий законопроект должны рассмотреть в ноябре. Предполагается, что банки обеспечат финансирование создания единой информационной системы (ЕИМ), благодаря которой кредитные организации смогут верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен телефонный номер.

Предполагается, что это поможет в борьбе с навязчивыми звонками коллекторов, а также мошенничеством с использованием социальной инженерии.

Сами банки неоднозначно относятся к этой идее, а операторы связи и вовсе выступают против создания ЕИС. Эксперты считают, что переход на виртуальных сим-карты станет более эффективным способом борьбы с телефонными мошенниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана банкоматов.