В администрации Фрунзенского района рассказали, что не владеют практикой гипноза

Стало известно, что администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга прибегает к услугам бизнес-тренера и практика по эриксоновскому гипнозу.

О том, что в администрации прибегают к услугам «арт-терапевта и НЛП-практика» Сергея Зинчева стало известно от Дома молодежи Северной столицы, распространившего информацию о проведении мастер-класса о лидерстве и наставничестве для сотрудников районных учреждений.

Издание АБН обратилось к администрации с уточняющим вопросом о том, действительно ли работники обращаются к бизнес-тренеру и подвластна ли чиновникам практика гипноза.

Однако в пресс-службе журналистов уведомили, что у руководства Фрунзенского района нет возможности тратить время на тренинги и, «тем более», практики по нейролингвистическому программированию (НЛП).

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти избрали нового главу администрации.