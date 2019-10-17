Во Всеволожском районе назначен новый глава администрации

За кандидатуру Андрея Низовского отдали свои голоса 34 из 37 депутатов. Фото: https://vsevreg.ru/

За кандидатуру Андрея Низовского отдали свои голоса 34 из 37 депутатов. Фото: https://vsevreg.ru/

Сегодня, 17 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области выбрали нового главу районной администрации.

Андрей Низовский получил поддержку 34 муниципальных депутатов из 37. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе администрации района. Кандидатуру Низовского предварительно одобрили члены фракции «Единая Россия» в ходе голосования.

Ранее Низовский занимал пост заместителя руководителя управления «Росреестра» по Ленобласти. Возглавлять администрацию Всеволожского района депутат будет во второй раз.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что глава Жилищного комитета Петербурга проинспектирует ход работ на объектах капитального ремонта. В ходе объезда будет проверен квартал на улице Ткачей в Невском районе Северной столицы, а так же дом 93/8, расположенный на улице Седова.