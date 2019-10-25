Петербуржец похитил телефонный кабель на 200 тысяч

Петербуржец похитил телефонный кабель на 200 тысяч
Инцидент произошел на набережной реки Смоленки. Фото: Google View

Обвинительный приговор в отношении жителя Петербурга поддержан прокуратурой Василеостровского района.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городской прокуратуры, Сергей Александров нанес ущерб ПАО «Ростелеком» на сумму в 200 тысяч рублей. Инцидент произошел в феврале 2019 года. Обвиняемый позаботился о подготовке к преступлению: в качестве маскировки мужчина использовал автомобиль «ЗИЛ 4703», на котором была надпись «Аварийная служба».

Воспользовавшись помощью приятелей, которым Александров не сообщил о своих истинных намерениях, он похитил из телефонного колодца кабель длиною 132 метра.

Суд назначил виновнику приговор в виде выплаты штрафа размером 10 тысяч рублей, поскольку учел смягчающие обстоятельства дела: наличие несовершеннолетних детей, а также частичное возмещение ущерба.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель города Кингисепп в течение месяца совершал кражи болтов с железнодорожной станции.

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