В Петербурге на станции «Невский проспект» хулиган сломал транспортер для инвалидов

Правоохранительные органы разыскивают неизвестного нарушителя, который сломал транспортер для людей с ограниченными возможностями.

Об инциденте заявили в полицию Центрального района в четверг, 24 октября. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, мужчина на станции метро «Невский проспект» вывел из строя транспортер для инвалидов. После этого неизвестный скрылся с места преступления.

На данный момент полиция осуществляет проверку по факту случившегося, хулиган разыскивается.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Северной столицы продавец финских товаров на ярмарке ударил активистку, пытавшуюся препятствовать незаконной торговле, плакатом. Кроме того, по рассказам очевидцев, владелец бизнеса надел чиновнику на голову стойку с плакатом.