В Петербурге на станции «Невский проспект» хулиган сломал транспортер для инвалидов

В Петербурге на станции &#171;Невский проспект&#187; хулиган сломал транспортер для инвалидов
Инцидент произошел на станции метро "Невский проспект". Фото: Google View

Правоохранительные органы разыскивают неизвестного нарушителя, который сломал транспортер для людей с ограниченными возможностями.

Об инциденте заявили в полицию Центрального района в четверг, 24 октября. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, мужчина на станции метро «Невский проспект» вывел из строя транспортер для инвалидов. После этого неизвестный скрылся с места преступления.

На данный момент полиция осуществляет проверку по факту случившегося, хулиган разыскивается.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Северной столицы продавец финских товаров на ярмарке ударил активистку, пытавшуюся препятствовать незаконной торговле, плакатом. Кроме того, по рассказам очевидцев, владелец бизнеса надел чиновнику на голову стойку с плакатом.

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