Полтавченко: ОСК переедет в Петербург осенью 2020 года

Переезда компании з столицы России в Северную столицу может произойти уже в следующем году. Фото: Wikipedia

Переезда компании з столицы России в Северную столицу может произойти уже в следующем году. Фото: Wikipedia

Переезд «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) из столицы в Санкт-Петербург ожидается в середине следующего года.

Об этом сообщил председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, в пятницу, 25 октября. Он отметил, что на данный момент осуществляется подготовка необходимой документации и к середине 2020 года переезд, вероятно, осуществится.

Такое заявление Георгий Полтавченко сделал после завершения торжественной церемонии спуска на воду ледокола «Иван Папанин», который состоялся сегодня на «Адмиралтейских верфях».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин», отправившийся на ходовые испытания в Финском заливе 5 октября, успешно завершил их. Технические характеристики судна, также как системы управления и навигации прошли проверку.