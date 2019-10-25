МЧС предупреждает, к Петербургу движется штормовой ветер

На Санкт-Петербург наступает юго-западный штормовой ветер, по оценкам синоптиков, порывы достигнут 20 метров в секунду.

Служба МЧС 25 октября предупредила петербуржцев о том, что на город наступает сильный штормовой ветер. Пик непогоды прогнозируют на субботу, специалисты рассказали, как уберечь себя и дом от предстоящих погодных изменений.

Эксперты призвали жителей северной столицы убрать все хозяйственные предметы с балконов, закрыть окна. А пешеходам на улицах города посоветовали не проходить слишком близко к рекламным щитам. Автомобилистам рекомендуют не ставить машины на парковках и по возможности убрать их в гараж.

Также не рекомендуется находиться рядом с мостами, эстакадами и ходить под линиями электропередач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что эксперты поделились, как дешево слетать в Турцию.