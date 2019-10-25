Эксперты поделились, как дешево слетать в Турцию

Акции продлятся до конца этого месяца или начала следующего. Фото: Pixabay

Акции продлятся до конца этого месяца или начала следующего. Фото: Pixabay

Туристические компании начали продажи путевок «на юг» на лето следующего года.

Эксперты Ассоциации Туроператоров России (АТОР) рассказали, что большинство крупных компаний уже стали продавать туры по акции раннего бронирования или скоро начнут это делать. В 2018 году возможность заранее купить туры на следующее лето появилась у туристов лишь в ноябре.

Сотрудники туристических фирм поделились информацией о том, что сейчас цена на проживание наиболее привлекательны. Скидки доходят до 50%, это продлится до конца октября — начала ноября, затем расценки постепенно вырастут.

Также специалисты уточняют, что летом 2020 года цены на номера в отеле поднимутся на 5 — 15 %.

В свою очередь спрос на летние поездки в Турцию, по мнению турагентов, увеличится минимум на треть по сравнению с 2018 годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Центробанк понизил ключевую ставку до 6,5% годовых.