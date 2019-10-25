Арбитражный суд рассмотрит взаимные жалобы петербургского метрополитена и ОАО «Метрострой»

Заседание по делу о взаимных финансовых претензиях петербургских властей и компанией «Метрострой» состоится 13 ноября.

Жалобы организаций связаны с контрактом на строительство уже действующих станций Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая». ГКУ «Дирекция транспортного строительства» требовала взыскать с «Метростроя», в общей сложности, 850 миллионов рублей. «Метрострой», в свою очередь, обратился с иском 2,5 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иски обеих сторон: с «Метростроя» решено взыскать 60 млн, с «Дирекции транспортного строительства» — 12,5 млн рублей.

Однако такое заключение не удовлетворило истцов. 13 ноября арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы сторон на решение суда.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители метрополитена рассказали о девяти видах станций метро.