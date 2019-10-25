Жительница Таиланда ожила перед кремацией

Перед кремацией ее муж проводил обряд омовения тела и заметил, что ее веки дрожа. Фото: Pixabay

Перед кремацией ее муж проводил обряд омовения тела и заметил, что ее веки дрожа. Фото: Pixabay

В Таиланде 70-летняя Финидж Сопаджорн подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации.

Перед кремацией ее муж проводил обряд омовения тела. Он начал протирать лицо жены влажной тканью и заметил, что она еле дышит, а её веки дрожат, сообщает The Sun.

Женщину признали мертвой 20 октября больнице, а потом в течение пяти дней ее тело находилось в храме при низкой температуре.

После того, как у женщины обнаружили признаки жизни, вызвали скорую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в водопад.