Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам

Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам
Мирча Луческу тренировал «Зенит» с 2016 по 2017 год. Фото: Baltphoto

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал руководство петербургского клуба.

«В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. Посмотрите статистику и увидите, что самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они много говорят об академии, но абсолютно не придерживаются курса на воспитание молодых игроков», — рассказал Луческу в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

Отметим, что Мирча Луческу тренировал «Зенит» с 2016 по 2017 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» стал самым дорогим российским футбольным клубом. Общая стоимость футболистов петербургского клуба составляет немногим меньше 217 миллионов евро. «Сине-бело-голубые» заняли лидирующую позицию в российской премьер-лиге по стоимости команды. Так, по подсчетам, проведенным порталом transfermarkt.com, стоимость игроков «Зенита» равняется 216,6 миллионам евро.

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