На Обводном «Газель» сбила пешехода

В Адмиралтейском районе «ГАЗель» сбила мужчину вне зоны пешеходного перехода.

Это произошло на набережной Обводного канала напротив дома № 89 вечером 25 октября.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, «ГАЗель» вне зоны пешеходного перехода сбила пешехода.

За рулём «ГАЗели» находился 65-летний мужчина.

По словам очевидцев, пострадавшего забрала проезжавшая мимо реанимация. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинский районный суд Петербурга арестовал предполагаемого виновника ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.