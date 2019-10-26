На Обводном «Газель» сбила пешехода

На Обводном «Газель» сбила пешехода
Пострадавшего увезла реанимация. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе «ГАЗель» сбила мужчину вне зоны пешеходного перехода.

Это произошло на набережной Обводного канала напротив дома № 89 вечером 25 октября.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, «ГАЗель» вне зоны пешеходного перехода сбила пешехода.

За рулём «ГАЗели» находился 65-летний мужчина.

По словам очевидцев, пострадавшего забрала проезжавшая мимо реанимация. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинский районный суд Петербурга арестовал предполагаемого виновника ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.

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