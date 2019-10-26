Вооруженные люди в масках отобрали документы у мигрантов в Ленобласти

Неизвестные злоумышленники с пистолетами проникли в квартиру к гражданам Узбекистана и отобрали у них деньги и личные документы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 октября в городе Сланцы Ленинградской области. В правоохранительные органы обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестные мужчины проникли в квартиру дома на улице Свердлова, и, угрожая пистолетами двоим мигрантам, отобрали у них документы и тысячу рублей. Заявительница отметила, что злоумышленников было трое.

По факту произошедшего проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что голодные петербуржцы ограбили курьера доставки суши, угрожая игрушечным пистолетом.

В Василеостровском районе Северной столицы трое злоумышленников ограбили курьера доставки суши.