Полицейские задержали петербуржца, «отправившего» мужчину в больницу

Полицейские задержали петербуржца, &#171;отправившего&#187; мужчину в больницу
Правоохранители изобличили задержанного в совершении преступления. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Северной столицы сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Преступный инцидент произошел 20 октября у одного из домов по Заневскому проспекту. Оттуда госпитализировали 25-летнего мужчину в тяжелом состоянии. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители у дома №8 по проспекту Энергетиков задержали 25-летнего подозреваемого. Он изобличен в совершении преступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о ДТП с маршруткой. Спешащий водитель влетел в легковушку.

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