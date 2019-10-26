Спешащий маршрутчик влетел в иномарку на Славы

Во Фрунзенском районе Петербурга маршрутка влетела в легковой автомобиль. Столкновение произошло сегодня днем, 26 октября, на Софийской улице.

В результате аварии водитель маршрутного такси оставил машину марки Skoda без задней фары и со смятым багажником. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель иномарки остановился перед пешеходным переходом на желтый сигнал светофора. Однако маршрутчик не подумал, что может не успеть пересечь участок.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД, выясняются подробности ДТП.

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