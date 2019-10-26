Установка пожарной сигнализации обошлась пенсионерке в 805 тысяч в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга злоумышленники под предлогом установки пожарных датчиков украли деньги у пожилой жительницы.

Преступный инцидент произошел 22 октября в квартире одного из домов по улице Стасовой. В отдел полиции с заявлением обратилась 86-летняя жительница. С ее слов, под предлогом установки датчиков пожарной сигнализации в квартиру вошли трое неизвестных. Пока она с одним из мужчин составляла договор, двое других устанавливали датчики в одной из комнат.

На следующий день сотрудники снова наведались к пенсионерке под предлогом проверки датчиков. После их ухода женщина обнаружила пропажу 805 тыс. рублей. Она добавила, что деньги были в шкафу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

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