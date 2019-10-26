Установка пожарной сигнализации обошлась пенсионерке в 805 тысяч в Петербурге

Установка пожарной сигнализации обошлась пенсионерке в 805 тысяч в Петербурге
Пенсионерка обнаружила пропажу денег после визита сотрудников. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга злоумышленники под предлогом установки пожарных датчиков украли деньги у пожилой жительницы.

Преступный инцидент произошел 22 октября в квартире одного из домов по улице Стасовой. В отдел полиции с заявлением обратилась 86-летняя жительница. С ее слов, под предлогом установки датчиков пожарной сигнализации в квартиру вошли трое неизвестных. Пока она с одним из мужчин составляла договор, двое других устанавливали датчики в одной из комнат.

На следующий день сотрудники снова наведались к пенсионерке под предлогом проверки датчиков. После их ухода женщина обнаружила пропажу 805 тыс. рублей. Она добавила, что деньги были в шкафу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Богатырском проспекте. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

кража новости спб работники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матильда подшутила над новой супругой Шнурова
Беглов рассказал об итогах рабочей недели в «ВКонтакте»
Самолет с Марией Бутиной приземлился в Москве
Районным администрациям Петербурга разрешили штрафовать за свалки
Субботняя погода в Петербурге может побить температурный рекорд
Вооруженные люди в масках отобрали документы у мигрантов в Ленобласти
Полицейские задержали петербуржца, «отправившего» мужчину в больницу
Спешащий маршрутчик влетел в иномарку на Славы