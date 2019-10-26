Белый Chevrolet помял серебристый Ford на Богатырском проспекте и «удрал»

Белый Chevrolet помял серебристый Ford на Богатырском проспекте и &#171;удрал&#187;
У машины помята левая сторона. Фото: vk.com/spb_today

Житель Северной столицы опубликовал в Сети фотографию своего помятого авто и рассказал, что белый Chevrolet повредил иномарку и скрылся с места происшествия.

Все произошло у дома 22 на Богатырском проспекте. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины помята левая дверь.

Со слов мужчины, виновник вышел из своего транспорта, осмотрел помятую машину, после чего сел в машину и уехал. Теперь водитель пытается разыскать хулигана, а также привлечь к поискам борцов за справедливость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на припаркованные легковушки упало дерево. Инцидент произошел на Светлановском проспекте. Машины серьезно пострадали, теперь водителям придется отдать немаленькие суммы за ремонт.

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