Белый Chevrolet помял серебристый Ford на Богатырском проспекте и «удрал»

Житель Северной столицы опубликовал в Сети фотографию своего помятого авто и рассказал, что белый Chevrolet повредил иномарку и скрылся с места происшествия.

Все произошло у дома 22 на Богатырском проспекте. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины помята левая дверь.

Со слов мужчины, виновник вышел из своего транспорта, осмотрел помятую машину, после чего сел в машину и уехал. Теперь водитель пытается разыскать хулигана, а также привлечь к поискам борцов за справедливость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на припаркованные легковушки упало дерево. Инцидент произошел на Светлановском проспекте. Машины серьезно пострадали, теперь водителям придется отдать немаленькие суммы за ремонт.