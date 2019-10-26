В Кировском районе задержали похитителя велосипедов с баллончиком

В Кировском районе задержали похитителя велосипедов с баллончиком
Улица Ивана Черных, 11. Фото: Google View

В Кировском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Сообщение в отдел полиции о случившемся у дома №11 по улице Ивана Черных поступило 23 октября. Неизвестный брызнул из баллончика в лицо 18-летнему парню, после чего отобрал у него велосипед.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в результате розыска полицейские задержали и изобличили в совершении преступления 19-летнего злоумышленника.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что районные администрации Северной столицы будут штрафовать за свалки. Соответствующий закон подписал губернатор города.

велосипед ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание
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В Кировском районе задержали похитителя велосипедов с баллончиком
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