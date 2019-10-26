Полицейские задержали петербуржца, попытавшегося ограбить 70-летнюю женщину

В Приморском районе Северной столицы сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в покушении на грабеж.

В отдел полиции сообщили о госпитализации от одного из домов по улице Уточкина. Оттуда забрали 71-летнюю женщину в удовлетворительном состоянии. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейский задержали у дома №18 по улице Ильюшина 24-летнего подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчину изобличили в том, что он избил руками пенсионерку и попытался отобрать у нее пакет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании похитителя велосипедов. Он брызнул 18-летнему жителю в лицо из баллончика и отобрал двухколесный транспорт.