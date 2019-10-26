Минобороны РФ обвиняет США в контрабанде сирийской нефти

Минобороны РФ обвиняет США в контрабанде сирийской нефти
Спутниковый снимок Минобороны РФ

Министерство обороны РФ обнародовало доказательства, подтверждающие факт американской контрабанды нефти из САР.

Минобороны опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие тот факт, что США после разгрома боевиков добывали и вывозили нефть из Сирии на переработку. Снимки космической разведки появились в Facebook.

Как заявили в ведомстве, бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии контрабандой шли за пределы САР под охраной военных и сотрудников ЧВК США. Силы спецопераций и американская военная авиация привлекались для защиты бензовозов при нападении.

При этом добыча нефти осуществлялась с помощью предоставленного западными компаниями в обход санкций оборудования. По данным ведомства, выручка от добытой нефти превышает $30 миллионов ежемесячно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США уничтожили собственную авиабазу в Сирии.

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