Минобороны РФ обвиняет США в контрабанде сирийской нефти

Министерство обороны РФ обнародовало доказательства, подтверждающие факт американской контрабанды нефти из САР.

Минобороны опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие тот факт, что США после разгрома боевиков добывали и вывозили нефть из Сирии на переработку. Снимки космической разведки появились в Facebook.

Как заявили в ведомстве, бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии контрабандой шли за пределы САР под охраной военных и сотрудников ЧВК США. Силы спецопераций и американская военная авиация привлекались для защиты бензовозов при нападении.

При этом добыча нефти осуществлялась с помощью предоставленного западными компаниями в обход санкций оборудования. По данным ведомства, выручка от добытой нефти превышает $30 миллионов ежемесячно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США уничтожили собственную авиабазу в Сирии.