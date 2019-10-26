США вводит санкции против россиян из-за фотографий

Две петербурженки, Анна Богачева и Александра Крылова, угодили в «список 13» из-за простых отпускных снимков.

Недавно российской общественности стало известно о существовании секретного запроса Интерпола на арест и помещение в американские тюрьмы нескольких россиян, которых внесли в «список 13». Две петербурженки дали интервью на «Центральном телевидении» и рассказали, за что угодили в санкционный список, сообщает Neva Today.

Изначально появление списка связано с генеральным прокурором США Мюллером, который заявлял о вмешательстве России в процесс американских выборов. Министерство юстиции страны провело расследование и составило «список 13». В него угодили 3 фирмы и тринадцать россиян.

Анна Богачева поделилась, что о собственном попадании в данный список девушки узнали только в феврале 2018 года и были крайне удивлены. Также девушка заявила, что они находились на территории Соединенных Штатов только как туристы, а снимки, за которые их включили в список, самые обычные.

Реальная жизнь, дома, люди, улицы, — это все, что, по словам Богачевой, стало причиной отношения к девушкам, как к двум профессиональным разведчикам. Также она отметила, что фотографии даже не были опубликованы в сети.

На данный момент россиянки находятся под угрозой попадания в американскую тюрьму.

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